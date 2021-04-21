اليابان تفرض حالة طوارئ جديدة لمكافحة كورونا

تخطط الحكومة اليابانية لفرض حالة طوارئ جديدة لمكافحة فيروس كورونا في مقاطعات طوكيو وأوساكا وهيوجو قريباً، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة الشديدة الذي يؤدي إلى اختناق أنظمة

الرعاية الصحية في المناطق، وفقاً لمصادر حكومية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا سوف يلتقي في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزير الصحة نوريهيسا تامورا ومسؤول مكافحة فيروس كورونا في البلاد ياسوتوشي نيشيمورا، لمناقشة إعلان الطوارئ الثالث المرتبط بالوباء.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من مطالبة حكومة مقاطعة أوساكا للحكومة المركزية بإصدار مثل هذا الإعلان. وتخطط حكومة العاصمة طوكيو لتقديم طلب مماثل في غضون أيام، بينما من المتوقع أن تتخذ مقاطعة هيوجو قراراً بتقديم طلب مماثل في اجتماع لفريق المهام الخاصة المعني اليوم الأربعاء.

وقال سوجا في جلسة للبرلمان الياباني (دايت) في اليوم نفسه، فيما يتعلق بطلب مقاطعة أوساكا، نود أن نتوصل بسرعة إلى نتيجة بعد إجراء تقييم شامل للوضع ودراسة محتويات الإجراءات".

وقال شيجيرو أومي، خبير الأمراض المعدية الذي يرأس لجنة فرعية حكومية معنية بتدابير مكافحة الفيروس، في لجنة برلمانية منفصلة إنه يجب إعلان حالة الطوارئ "في أقرب وقت ممكن، نظراً لوجود سلالات متغيرة للفيروس".

ووفقاً لتحليل أجرته لجنة خبراء في وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، فإن السلالة الأكثر عدوى من كورونا تمثل نحو 80% من الإصابات في مقاطعتي أوساكا وهيوجو في غرب اليابان ونسبة متزايدة بسرعة من الحالات في طوكيو أيضاً.





