الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

سجلت في الهند أكثر من ألفي وفاة بسبب كوفيد-19 وحوالي 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة في واحدة من أكبر الأرقام اليومية في العالم منذ بداية الوباء، حسب بيانات رسمية.

وتشير أرقام وزارة الصحة إلى أن عدد إصابات الجديدة التي سجلت بلغ 295 ألفاً في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15,6 مليوناً في الهند. أما عدد الوفيات فبلغ 2023 ليصل إجمالي عدد الذين أودى الوباء بحياتهم إلى 182 ألفاً و553 شخصاً.