الصحة العالمية: تلقيح 650 ألف طفل ضد الملاريا في أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء انه بعد عامين على انطلاق برنامج اختبار لقاح ضد الملاريا، تم الانتهاء من تحصين أكثر من 650 ألف طفل في كينيا وغانا ومالاوي ضد المرض.

ومن المتوقع أن تجتمع هيئات استشارية عالمية مختصة في أكتوبر لمراجعة البيانات الخاصة باللقاح والنظر فيما إذا كان ينبغي التوصية باستخدامه على نطاق أوسع.

ولقاح "ار تي اس اس" هو الوحيد الموجود حاليا الذي أظهر انه يخفف اصابة الاطفال بالملاريا، اذ انه يعمل ضد طفيليات ال"بلازموديوم فالسيبارم" المسببة للملاريا الأكثر فتكا على مستوى العالم والأكثر انتشارا في إفريقيا.

وفي السنوات الأخيرة كان هناك توقف في احراز اي تقدم في مكافحة الملاريا.

وقال تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول الملاريا عام 2020 إن التقدم ضد المرض الذي ينقله البعوض مستقر، خاصة في البلدان الافريقية التي تسجل العدد الأكبر من الوفيات.

وأضاف التقرير السنوي الذي نُشر في نوفمبر إنه بعد التراجع في الوفيات منذ عام 2000 عندما تم تسجيل 736 الف وفاة بالملاريا، عاد المرض واودى بحياة نحو 411 ألف شخص عام 2018 و409 آلاف شخص عام 2019.

وفي عام 2019 قُدر عدد الاصابات بالملاريا في العالم بنحو 229 مليون حالة، وهو رقم ظل عند نفس المستوى خلال السنوات الأربع الماضية.

وتحدث أكثر من 90 بالمئة من وفيات الملاريا في أفريقيا، ومعظمها بين الأطفال الصغار.

وأشارت منظمة الصحة العالمية الى أن الاختبارات السريرية على مدى أربع سنوات أظهرت أن اعطاء لقاح "ار تي اس اس" على اربع جرعات يمنع 4 من كل 10 حالات ملاريا، و3 من كل 10 حالات ملاريا خبيثة مهددة للحياة.



