الرئيس الصيني سيشارك في قمة بايدن حول المناخ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيحضر قمة القادة حول المناخ.

وأضافت أن شي سيلقي كلمة مهمة في بكين غداً عبر دائرة الفيديو، تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كانت الولايات المتحدة قد عادت في فبراير الماضي إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التي وقعت عليها 200 دولة.

وأعلن البيت الأبيض، مؤخراً أن الرئيس بايدن دعا 40 زعيم دولة، بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة حول المناخ يومي 23-22 أبريل عبر الفيديو.



وأعلن بايدن نيته تنظيم قمة المناخ، لكي تتصادف مع اليوم العالمي للأرض، قبل اجتماع للأمم المتحدة مقرر في نوفمبر في جلاسكو باسكتلندا. وستعقد القمة افتراضياً بسبب الجائحة، وسيتم بثها عبر الإنترنت.







