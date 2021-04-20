قلق أممي من استمرار التصعيد الحوثي في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها مجددًا إزاء استمرار التصعيد العدواني لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، في ظل الأخطار التي تتهدد النازحين في المحافظة إثر هذا التصعيد. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن «محافظة مأرب كانت ملجأ لأكثر من مليون نازح فروا إليها، وهم بالطبع نازحون أجبرتهم الميليشيات على الهرب إليها قسراً».

وأشار المكتب في تدوينة مزودة بفيديو توضيحي لمحافظة مأرب نشر على صفحته العربية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «‏هذه مأرب في اليمن، أكثر من مليون نازح لجؤوا إلى هنا». ونبه المكتب التابع للأمم المتحدة إلى أن «القتال الدائر يعرضهم للخطر وقد يجبر عشرات الآلاف على الفرار»، خاصةً بعد تعرض مخيمات في محيط المدينة لقصف حوثي خلف ضحايا وأجبر نازحين على النزوح مرة أخرى.

وفي تقرير حديث، كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، عن نزوح 24094 شخصاً، في الفترة الممتدة من 6 فبراير الفائت وحتى 16 أبريل الجاري، بسبب تصعيد الميليشيات. وأكد تقرير الوحدة التنفيذية أن النازحين الذين نزح أغلبهم من صرواح غرب مأرب بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات لتجنيب النازحين عدوانها الغاشم.

أمنياً، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران الجيش اليمني، وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

واستهدفت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيات كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع في جبهة «المشجح»، وأوقعت تلك العناصر بين قتيل وجريح.

إلى ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية مكثفة استهدفت بها مواقع وتعزيزات الميليشيات في جبهتي «الكسارة» و«المشجح»، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

في غضون ذلك، طالب المشاركون في مؤتمر «مأرب الأول لحقوق الإنسان»، أمس، بإدراج ميليشيات الحوثي كـ«منظمة إرهابية» ومحاكمة قياداتها على جرائمهم بحق المدنيين.

وفي افتتاح المؤتمر الذي نظمته منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الإنسان بمأرب، أوضح وكيل المحافظة عبدربه مفتاح أن مأرب تستضيف 3 ملايين نسمة، منهم أكثر من مليوني نازح يتوزعون في 145 تجمعاً ومخيماً، من مختلف المحافظات، داعياً المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم الدعم للسلطة المحلية حتى تستطيع توفير الخدمات الأساسية للنازحين في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وحذر «مفتاح» من أن التصعيد الحوثي ضد مأرب وما يشكله من خطر حقيقي على حياة المدنيين والنازحين في المحافظة، ما ينذر بكارثة إنسانية لا يستطيع المجتمع الدولي معالجة تداعياتها، مطالباً المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، لما اقترفته من جرائم بحق المدنيين واستهداف مخيمات النازحين والمدنيين بمحافظة مأرب بالقصف بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية.

وتطرق الوكيل مفتاح إلى ما تتعرض له المخيمات التي تؤوي آلاف الأسر النازحة من قصف متعمد بالصواريخ والمقذوفات والتي تسببت بقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال وتكرار النزوح وإغلاق 45 مخيماً منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.

إزالة 2700 لغم حوثي خلال أسبوع

أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، أن الفرق الهندسية التابعة له نزعت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر 2772 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، من مخلفات الحوثيين.

وذكر المشروع في بيان أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1052 ذخيرة غير منفجرة و5 عبوات ناسفة.

ولفت البيان إلى أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي أيضاً 1707 ألغام مضادة للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد.

وأشار البيان إلى أن مجموع ما تم تطهيره منذ بداية المشروع ولغاية الآن، بلغ 22364716 متراً مربعاً من الأراضي كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة الحوثية.