اليمن يبدأ حملة التطعيم ضد «كورونا»

عدن (وكالات)

بدأت أمس، حملة اليمن للتطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد- 19» في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من وصول أول شحنة من برنامج «كوفاكس» العالمي للقاحات إلى اليمن.

وتسلم اليمن يوم 31 مارس 360 ألف جرعة من لقاح «أسترا زينيكا»، تمثل جزءاً من حصة من «كوفاكس» يتوقع أن يبلغ إجماليها 1.9 مليون جرعة في العام الجاري.

وانطلقت حملة التطعيم في مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد.

وتلقى كل من وزير الصحة وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في اليمن فيليب دواميل، جرعة إظهاراً للثقة باللقاح.

وقال دواميل: إن «أولوية التطعيم ستكون للعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة وكبار السن ومن لديهم مشاكل صحية».

ومنذ منتصف فبراير هناك زيادة هائلة في حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها في اليمن، ما يلقي بأعباء إضافية على النظام الصحي الذي تمزق تحت وطأة الانقلاب الحوثي والانهيار الاقتصادي.

وفي السابق قالت وزارة الصحة إن لقاحات برنامج «كوفاكس» ستكون مجانية، وستوزع في أنحاء البلاد.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن 42 حالة إصابة مؤكدة، و6 حالات وفاة أمس.

وسجلت حتى الآن 5858 حالة إصابة و1132 حالة وفاة، رغم أنه يُعتقد على نطاق واسع أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير حيث تسببت الحرب في تقييد إجراء الفحوص والتسجيل.