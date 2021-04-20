الميليشيات تقتحم شركة إعلامية في صنعاء وتصادر أملاكها

صنعاء (وكالات)

اقتحمت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شركة تعمل في مجال الإعلام والإنتاج الإعلامي بالعاصمة اليمنية صنعاء منذ العام 2004، وسطت على أملاكها والأجهزة الخاصة بها بعد استبدال مديرها بآخر من الحوثيين بأمر قضائي غير قانوني.

وقال «مرصد الحريات الإعلامية»: إن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي بصنعاء، اقتحمت شركة «يمن ديجتال ميديا للإعلام» وقامت بمنع الموظفين من ممارسة عملهم ومصادرة الشركة وتعيين مدير خاص لها وفرضت عليها حراسة خاصة مع تحريز محتوياتها. وأكد المرصد أنه تلقى بلاغاً من المدير التنفيذي للشركة طه المعمري أفاد فيه بأنهم «تفاجأوا بنزول أفراد أمن ومندوبين من المحكمة الجزائية المتخصصة غير الدستورية إلى مبنى الشركة لإشعارهم بالحجز القضائي واتهامه باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة والتخابر مع دولة أجنبية». ووفقاً لمرصد الحريات فقد نفى المعمري تلك التهم المنسوبة له، مؤكداً بأن الشركة مؤسسة إعلامية تعمل منذ 2004 بمهنية ولم يسبق أن تلقت إشعاراً بمخالفات، معتبراً أن توجيه مثل هذه التهم هو مبرر لمصادرة معدات الشركة وإيقاف عملها.