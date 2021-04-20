تونس: إحباط هجوم إرهابي في صفاقس

ساسي جبيل (تونس)

أحبطت قوات الأمن التونسية، هجوماً وشيكاً كان ينوي استهداف عدد من مقراتها في صفاقس شرق البلاد. وكشفت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أمس، عن مخطط إرهابي لاستهداف مقار أمنية في المدينة، معلنة تفكيك الخلية وإحباط المخطط.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة، أن عملية استباقية تمت بناء على معلومات استخباراتية استطاعت إحباط الهجوم المقرر. وأفاد في تصريح أمس، بإيقاف عناصر الخلية المذكورة، مشيراً إلى أن التحقيقات بينت أن الإرهابيين يملكون خبرة كاملة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية. ولفت إلى أنهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، في حين استطاعت القوات الأمنية التدخل في الوقت المناسب.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم خلال العملية الأمنية ذاتها حجز كمية من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية، في حين أمرت السلطات المختصة بإكمال التحقيقات. ويعتبر الكشف عن المخططات الإرهابية وإجهاضها بعمليات استباقية، مؤشراً جيداً على جاهزية قوات الأمن التونسية التي تقاتل منذ سنوات إرهابيين موالين لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» يتحصنون في جبال ولايات القصرين و«جندوبة والكاف» الحدودية مع الجزائر، ولديهم خلايا نائمة داخل المدن.