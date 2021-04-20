العراق والسعودية تبحثان سبل إنهاء الخلافات في المنطقة

هدى جاسم (بغداد)

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، أمس، سبل إنهاء الخلافات في المنطقة والعمل على تعزيز الاستقرار فيها.

وذكرت مستشارية الأمن القومي العراقية في بيان أن الطرفين ناقشا آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض والتأكيد على أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع عبر الحوار البناء والعمل المشترك. ووفق البيان استعرض الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات وبما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحسن الجوار من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات. كما أعرب الطرفان عن حرصهما على أن تشهد المنطقة مزيداً من الاستقرار عبر تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة.