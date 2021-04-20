استئناف محادثات إيران النووية الأسبوع المقبل

فيينا (رويترز)

ذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن إيران والقوى العالمية تعتزم استئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، بعد عودة الوفود لعواصمها للتشاور، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب.

وقال إنريكي مورا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي على «تويتر»: «تحقق تقدم على مدى الأسبوعين الماضيين، لكنْ ثمة كثير من العمل المطلوب، وتم تشكيل مجموعة خبراء ثالثة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتسلسل» في الخطوات.

وقال مسؤولون روس وصينيون: «إن المحادثات، التي تهدف لإعادة إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي، ستعود للانعقاد مجدداً الأسبوع المقبل على أساس التقدم الذي تم حتى الآن».

وتجتمع إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أوائل أبريل للعمل على الخطوات التي يتعين اتخاذها لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق، وتطرقت المحادثات إلى العقوبات الأميركية وانتهاكات إيران للاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بالحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.