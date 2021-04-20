السفير الأميركي لدى روسيا يعود لواشنطن للتشاور

موسكو (أ ف ب)

أعلنت السفارة الأميركية في موسكو، أمس، أن السفير الأميركي جون سوليفان سيعود إلى واشنطن «هذا الأسبوع» لإجراء «مشاورات»، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس، نقلاً عن السفير: «أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة جو بايدن، حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا».

وكانت موسكو «أوصت» الأسبوع الماضي السفير الأميركي بالعودة إلى واشنطن «لإجراء مشاورات معمّقة وجديّة».

واستُدعيَ السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إلى موسكو في 17 مارس، لإجراء «مشاورات»، بعدما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «قاتل».

وأكد سوليفان أنه «سيعود إلى موسكو في الأسابيع المقبلة، قبل انعقاد أي لقاء بين بايدن وبوتين».