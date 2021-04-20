السفير الأميركي لدى روسيا سيعود إلى واشنطن

أعلن السفير الأميركي جون سوليفان، اليوم الثلاثاء، أنه سيعود إلى الولايات المتحدة «هذا الأسبوع» لإجراء «مشاورات»، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين، في حين دعا الكرملين الغرب إلى التخلي عن «الذهان المعادي لروسيا».

وقالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس نقلاً عن السفير: «أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة (جو) بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا».

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وكانت موسكو «أوصت» الأسبوع الماضي السفير الأميركي بالعودة إلى واشنطن «لإجراء مشاورات معمّقة وجديّة».

واستُدعيَ السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إلى موسكو في 17 مارس، لإجراء «مشاورات»، بعدما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه «قاتل».

اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، أن السفيرين لن يعودا إلى منصبيهما إلا عندما يكون هناك «مغزى» للقيام بذلك.