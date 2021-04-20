أسعار النفط ترتفع إلى ذروة ما يزيد عن شهر

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر، اليوم الثلاثاء، إذ دعم هبوط الدولار الأميركي السلع الأولية وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتاً ما يوازي واحداً بالمئة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو والذي ينتهي العمل به اليوم 70 سنتاً ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطاً 64.02 دولار مرتفعاً 59 سنتاً ما يوازي 0.9 بالمئة.