تطبيق يحي ألعاب هواتف نوكيا القديمة في أجهزة أندرويد الجديدة!

على الرغم من التطور الكبير في الهواتف الذكية وبرمجياتها وألعابها، إلا أن الكثيرين يحنون للألعاب الكلاسيكية التي كانت موجودة في الهواتف القديمة ويسعون لتشغيلها في أجهزتهم اليوم.

وكخطوة لإسعاد محبي ألعاب هواتف نوكيا القديمة أطلق بعض المطورين تطبيق EKA2L1 لهواتف أندرويد، والذي يعمل كمحاك لأنظمة Symbian التي كانت توجد في تلك الأجهزة، وكاداة لتشغيل الألعاب التي كان يستمتع بها مستخدموها.

وخصص هذا التطبيق تبعاً لمطوريه لأجهزة "أندرويد-64 بيت" وتوجد منه نسخ تجريبية لأجهزة "أندرويد-32 بيت"، وبفضله يمكن تشغيل ألعاب هواتف نوكيا القديمة في الأجهزة المذكورة بإطارات أكبر ما يمنح المستخدمين من التمتع بها على شاشات مريحة للنظر.

ولتشغيل هذا التطبيق يجب تحميله في هاتف أندرويد مجهز بذواكر وصول عشوائي 3 جيجابايت على الأقل، وأن يكون معالج الرسوميات فيه قادر على دعم برمجيات OpenGL ES 3.0.

