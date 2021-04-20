الهند تسجل 259170 إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء عن المستويات القياسية التي بلغتها في اليوم السابق، لكنها ظلت فوق مستوى المئتي ألف لليوم السادس على التوالي إذ زادت الحالات 259170 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات إذ توفي 1761 مصابا بالمرض ليصل الإجمالي إلى 180530.