إدارة بايدن توقف استخدام "مصطلح" خاص بالمهاجرين

أمرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هيئات الهجرة الأميركية بالتوقف عن استخدام مصطلح "أجنبي غير

شرعي" المثيرة للجدل في إشارة إلى المهاجرين.

وقال تروي ميلر، القائم بأعمال مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود، في مذكرة: "كهيئة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد، وضعنا لهجة ومثالا لبلدنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".

وأَضاف: "نحن نطبق قوانين بلادنا مع الحفاظ على كرامة كل فرد نتفاعل معه. إن الكلمات التي نستخدمها مهمة، وسوف تصون بشكل أكبر كرامة من هم في عهدتنا".