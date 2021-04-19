تشاد: مقتل 300 متمرد و5 جنود خلال معارك

نجامينا (أ ف ب)

أعلن الجيش التشادي، أمس، أنه قتل أكثر من 300 متمرد توغلوا منذ ثمانية أيام في شمال البلاد، وخسر خمسة جنود في معارك جرت يوم السبت الماضي.

وفي 11 أبريل، شنت «جبهة التناوب والتوافق في تشاد» هجوماً من قواعدها الخلفية في ليبيا، وذلك في يوم الانتخابات الرئاسية المحسومة بالتأكيد لمصلحة الرئيس إدريس ديبي إتنو، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً.

وقال المتحدث باسم الجيش أزيم برماندوا أغونا: «على جانب العدو، تم تحييد أكثر من 300 متمرد»، مشيراً إلى سقوط «خمسة شهداء من الجانب الصديق». وأعلنت الحكومة أن هجوم المتمردين في مقاطعتي تيبستي وكانيم «انتهى».

وأكد برماندوا أيضاً إصابة 36 جندياً في القتال، وأسر 150 متمرداً «بينهم ثلاثة مسؤولين». وأضاف: جرى الاستحواذ على «24 مركبة»، لافتاً إلى أن «عملية التمشيط مستمرة».

من جهتها، ذكرت الجبهة في بيان أنها «حررت منطقة كانيم» حيث اندلعت الاشتباكات يوم السبت.

وفي سلسلة جبال تيبستي وعلى الحدود مع ليبيا، يخوض المتمردون باستمرار مواجهات مع الجيش التشادي.