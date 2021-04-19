«كورونا» تخنق النظام الصحي الهندي.. وإغلاق في نيودلهي

عواصم (وكالات)

أعلنت منطقة العاصمة الهندية نيودلهي عزلاً عاماً لمدة ستة أيام، بداية من يوم أمس، مع بلوغ الإصابات اليومية بمرض «كوفيد-19» في أنحاء البلاد رقماً قياسياً جديداً، وانهيار النظام الصحي تحت وطأة زيادة المرضى الجدد.

فمستشفيات الهند تعاني نقصاً في عدد الأسرّة وإمدادات الأكسجين والأدوية الرئيسة، إذ تجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 مليوناً لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

وقال رئيس نيودلهي أرفيند كيجريوال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أمس: «نظام الرعاية الصحية في دلهي غير قادر على استيعاب مزيد من المرضى بأعداد كبيرة». وأضاف: «إذا لم يُنفذ عزل عام الآن، فإن الوضع سيخرج عن نطاق السيطرة».

وكان كيجريوال أفاد، أمس الأول، بأن أسرّة العناية المركزة المتاحة في نيودلهي التي يُقدر عدد سكانها بأكثر من 20 مليون نسمة أقل من 100 سرير، بينما تغمر الشكاوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقفزت حالات الإصابة اليومية بـ«كوفيد-19» في الهند إلى رقم قياسي بلغ 273 ألفاً، أمس. كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء «كوفيد-19» إلى رقم قياسي بلغ 1619 ليتجاوز الإجمالي 178 ألفاً.

وتنضم نيودلهي إلى نحو 13 ولاية أخرى في جميع أنحاء البلاد قررت فرض قيود أو حظر تجول أو إغلاقاً في مدنها، ومنها مهاراشترا، أغنى ولايات الهند، وجوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث تعاني مدينة أحمد أباد الصناعية أيضاً نقص الأسرّة.

يأتي ذلك، فيما أكدت ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة الكبيرة في منظمة الصحة العالمية، أمس، أن أحدث زيادة في حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» على مستوى العالم تشمل زيادات بين جميع الفئات العمرية.

لكن الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد في مؤتمر صحفي، أن بإمكان العالم السيطرة على الجائحة العالمية خلال الشهور المقبلة، بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل. وحذر من المعدل المرعب الذي ينتشر به الوباء بين الفئات العمرية من 25 إلى 59، والذي يمكن أن يكون سببه السلسلات الأكثر عدوى.

وأما في الولايات المتحدة، فبات يُسمح لجميع السكان، اعتباراً من أمس، بتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بعد تطعيم نصف البالغين. وتتواصل حملة التطعيم في الولايات المتحدة بسرعة كبيرة، رغم تعليق استخدام لقاح جونسون أند جونسون. وتمكن نحو 50.4 في المئة من الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة من تلقي جرعة واحدة من لقاح على الأقل، فيما تلقى 32.5 في المئة الجرعتين، خصوصاً الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين، حسبما أعلنت الأحد الوكالة الفدرالية للصحة العامة في البلاد. وفي المجمل، أُعطيت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 131.2 مليون شخص. وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لكلّ أميركي، هذا الأمر لا جدل فيه». وتستأنف الحياة مسارها تدريجياً في الولايات المتحدة بفضل التطعيم.

وفي أوروبا، ما يزال الوضع هشاً، حتى لو أن بعض الدول التي تتعرض لضغط كبير بسبب غضب الرأي العام حيال التدابير المفروضة، لكنها تستعدّ لتخفيف بعض القيود الصحية.

وسيتم ذلك خلال الأسبوع الجاري بدرجات متفاوتة في سويسرا وبلجيكا وسلوفينيا وسلوفاكيا وموناكو والبرتغال والدنمارك.

وكذلك باشرت البرتغال المرحلة الثالثة من رفع الإغلاق الذي بدأ قبل شهر تدريجياً، مع إعادة فتح مراكز التسوق وداخل المقاهي والمطاعم والمسارح والمدارس الثانوية والجامعات.

وفي اليونان، رفع الحجر الصحي الإلزامي لمدة سبعة أيام للوافدين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن وبريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وصربيا، إذا تلقوا جرعتين من اللقاح، أو كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية.

وبدأت تايوان وأرخبيل بالاو في المحيط الهادئ، تطبيق تدبير مماثل مطلع الشهر الحالي، على أمل دعم القطاع السياحي في البلدين المتضرر كثيراً جراء الوباء.

وأودى الوباء بحياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم، فيما تجاوزت الإصابات 140 مليوناً منذ بدء الجائحة في ديسمبر 2019.

رئيس الوزراء البريطاني يلغي زيارة للهند

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أنه ألغى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند الأسبوع المقبل، بسبب الوضع الحالي لفيروس كورونا في الدولة الآسيوية.

وكان جونسون أرجأ الزيارة بالفعل من يناير الماضي، عندما كانت إصابات «كوفيد-19» مرتفعة في بريطانيا. والإصابات تزداد حالياً في الهند، بينما تشهد موجة ثانية من الفيروس.

وقال بيان مشترك للحكومتين البريطانية والهندية، صدر عن مكتب جونسون: «في ضوء الوضع الحالي لفيروس كورونا، لن يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوجه إلى الهند الأسبوع المقبل».

وأضاف: «بدلاً من ذلك فإن رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي وجونسون سيتحدثان في وقت لاحق هذا الشهر للاتفاق على خططهما الطامحة للشراكة المستقبلية بين المملكة المتحدة والهند وتدشينها».

وقال مسؤولو الصحة في بريطانيا: إنهم يتحرون أمر سلالة متحورة من فيروس كورونا منشؤها الهند، لكن ليس لديهم أدلة كافية حتى الآن للقطع بخطورتها.