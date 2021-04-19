دولتان تتيحان لقاح كورونا للجميع

سمحت دولتان في العالم لكل سكانهما البالغين بتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

فبعد تطعيم نصف البالغين، بات يُسمح لجميع سكان الولايات المتحدة اعتباراً من الاثنين بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

كما اتخذت الهند إجراء مماثلا وأتاحت التطعيم لجميع البالغين اعتبارًا من الأول من مايو.

في هذه الأثناء، فُرض إغلاق على السكان في نيودلهي لمدة أسبوع اعتبارًا من مساء الاثنين لاحتواء الارتفاع في عدد الإصابات الذي يهدد بتجاوز طاقة استيعاب المستشفيات.

وقال رئيس حكومة العاصمة أرفيند كيجريوال عبر التلفزيون "إن النظام الصحي في دلهي على وشك الانهيار. إذا لم نفرض الإغلاق الآن، فإننا نتجه نحو كارثة أكبر".

سجلت الهند، الاثنين، رقما قياسيا جديدا من الإصابات بلغ 273,810 إصابات خلال 24 ساعة، متجاوزة عتبة 200 ألف إصابة لليوم الخامس على التوالي.

في الولايات المتحدة، تتواصل حملة التطعيم بسرعة كبيرة رغم تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" الثلاثاء إثر اكتشاف ست حالات لنساء أُصبنَ بجلطات دموية خطيرة وتوفيت إحداهنّ.

تمكن نحو 50,4% من الأميركيين، الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، من تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، فيما تلقى 32,5% جرعتين خصوصاً من تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين، وفق ما أعلنت الأحد الوكالة الفدرالية للصحة العامة في البلاد.

في المجمل، أُعطيت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 131,2 مليون شخص في الولايات المتحدة وتعتزم السلطات السماح اعتباراً من الاثنين لجميع المواطنين بتلقي اللقاح.

لن يؤثر تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" على وتيرة الحملة إذ إنه لا يمثل سوى جزء صغير من اللقاحات المستخدمة. وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن "هناك ما يكفي من اللقاحات لكلّ أميركي، هذا الأمر لا جدل فيه".

وبسبب تسارع الإصابات، ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارته الرسمية التي كانت مقررة للهند في نهاية أبريل الجاري.

كذلك منعت الحكومة البريطانية دخول المسافرين الوافدين من الهند إلى أراضيها باستثناء المقيمين في المملكة المتحدة الذين عليهم تمضية فترة حجر في الفندق.