«الصحة العالمية» تطمئن: لدينا وسيلة للسيطرة على «كورونا»

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن هناك فرصة بأن يسيطر العالم على جائحة «كوفيد - 19» العالمية خلال الشهور المقبلة.

وأوضح تيدروس، خلال مؤتمر صحفي «لدينا الإمكانات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف».

ومع ذلك، عبر تيدروس أيضاً عن قلقه من «المعدل المرعب» الذي ينتشر به مرض كوفيد - 19 بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

ومضى قائلاً: «مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون متوفى، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني متوفى، وثلاثة شهر لنصل إلى ثلاثة ملايين متوفى».

وحلت المراهقة السويدية جريتا تونبرج، الناشطة في مجال التغير المناخي، ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي، موجهة انتقاداً لاذعاً إلى «قومية اللقاحات».

وقالت تونبرج، إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من «كوفيد - 19»، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقرا جرعة لقاح.