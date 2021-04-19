الأمم المتحدة تصدر تحذيراً قوياً من التغير المناخي

أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تقريرا يحذر من خطورة التغير المناخي وتحث على ضرورة التحرك في عام 2021.

وذكر التقرير أن العام الماضي كان واحدا من أشد ثلاثة أعوام حرارة في التاريخ بما شهد من حرائق غابات وموجات جفاف وفيضانات وذوبان أنهار جليدية الأمر الذي دفع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش للتحذير من أن العالم يقف على "شفا الهاوية".

وقال التقرير، الذي نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن القيود، المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد، ساهمت أيضا في تأخير مساعدات حاسمة في بعض المناطق وذلك في "ضربة مزدوجة" لملايين تضرروا من الظواهر المناخية المتطرفة.

وأكد تقرير "حالة المناخ العالمي" نتائجه الأولية وتشمل درجات الحرارة في البر والبحر.

يأتي التقرير قبيل قمة دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن يومي 22 و23 أبريل الجاري ستسعى فيها واشنطن إلى استعادة مصداقيتها في جهود التصدي للتغير المناخي عبر تعهدات جديدة. ودعي 40 من قادة دول العالم لحضور القمة الافتراضية.

وقال جوتيريش "نحن على شفا الهاوية... نشهد مستويات قياسية في العواصف المدارية، وفي ذوبان الصفائح والأنهار الجليدية، وفيما يخص الجفاف وموجات الحرارة وحرائق الغابات".

وأوضح التقرير أن متوسط درجة الحرارة العالمية في 2020 كان أعلى بواقع 1.2 درجة من مستوى الحرارة في فترة ما قبل عصر الصناعة ليشكل مع 2016 و2019 الأعوام الثلاثة الأشد حرارة على الإطلاق.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن عام 2021 يجب أن يكون سنة التحرك لمواجهة التغير المناخي «الذي باتت عواقبه مكلفة جداً من الآن على سكان العالم».

وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية، خلال عرض تقريره السنوي رفقة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، أن على الدول «التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي».

وأضاف جوتيريش «الوقت ينفد بسرعة لتحقيق أهداف اتفاق باريس. نحتاج إلى القيام بالمزيد وبسرعة».

ودعي 40 من قادة دول العالم لحضور القمة الافتراضية التي يعقدها بايدن والتي تهدف إلى حشد جهود الاقتصادات الكبرى لمعالجة أزمة المناخ.