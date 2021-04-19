الكويت تمدد حظر التجول حتى نهاية شهر رمضان

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل، بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وقال مركز التواصل الحكومي الكويتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين ، إنه سيتم مراجعة هذا القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد. وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من الخميس الموافق الثامن من أبريل الجاري وحتى صباح يوم الخميس الموافق 22 من الشهر نفسه .