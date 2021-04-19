فرنسا: إعطاء 17.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 17.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 433 ألفاً و637 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ستة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 15 أسبوعاً.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 5.35 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 100 ألف و892 حالة .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و12 أسبوعاً.