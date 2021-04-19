الرياح القوية تحول دون السيطرة على حريق هائل في كيب تاون

قالت سلطات كيب تاون، اليوم الإثنين، إنها ألقت القبض على رجل يعتقد أنه مسؤول عن إشعال حريق دمر جبل تيبول بالمدينة الجنوب أفريقية، ودمر المباني التاريخية وأجبر الناس على الفرار حفاظاً على أرواحهم.

وقال المتحدث باسم المدينة: إن الرجل /30 عاماً/ اعترف بإشعال النار، ويواجه اتهامات بالحرق العمد. وكان شهود قد رأوه مع اثنين آخرين من المشردين قبل الحريق.

ولكن اعتقال الرجل لم يجد شيئاً في الوضع، حيث أحبطت الرياح القوية، اليوم الاثنين، جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

ووصف متحدث باسم جامعة كيب تاون الواقعة في المنطقة بمشاهد دمار.

وقال فيليب برينز مدير الإطفاء في متنزه تيبول ماونتن الوطني: «هذا الحريق سوف يستمر لعدة أيام ... نأتي بطواقم جديدة هذا الصباح».

ولم يتضح ما إذا كانت فرق الإطفاء سوف تدخل كتائب الهليكوبتر كما فعلت عندما اندلع الحريق في عطلة نهاية الأسبوع. وأشار برينز إلى أن الرياح القوية قد تسبب مشكلة.