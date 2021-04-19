نيودلهي تفرض عزلاً عاماً لاحتواء كورونا

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي أرفيند كيجريوال أن المدينة ستخضع لعزل عام صارم مدته ستة أيام اعتباراً من ليل الاثنين، مضيفاً أن نظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وقال إن المدينة تواجه كذلك نقصاً حاداً في الأسرة بالمستشفيات وإمدادات الأوكسجين والأدوية الأساسية مثل ريمديسيفير المضاد للفيروسات.