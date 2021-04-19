زلزال جديد بقوة 4٫7 درجات يضرب إيران

ضرب زلزال جديد، بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب المدينة قبل ظهر يوم أمس، وتلاه أكثر من 40 تابعاً زلزالياً.





