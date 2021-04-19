جرحى في إطلاق نار بلويزيانا الأميركية

ذكرت محطة كيه.إس.إل.إيه التلفزيونية التابعة لمحطة سي.بي إس في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية.

وقال التقرير أن 21 من وحدات الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن.