طهران تطلب من «الإنتربول» توقيف مشتبه به بانفجار «نطنز»

طهران (أ ف ب)

طلبت السلطات الإيرانية من الشرطة الدولية «الإنتربول» المساعدة في توقيف شخص يشتبه بضلوعه في تفجير طال منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية أمس.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني نشر صورة تعود لشخص قال إن اسمه رضا كريمي، موضحاً أن وزارة الاستخبارات توصلت إلى أنه «منفذ» عملية «تخريب» طالت المنشأة في 11 أبريل. وأوضح التلفزيون أن المشتبه به «فرّ من البلاد قبل الحادث»، وأن «الإجراءات القانونية لتوقيفه وإعادته إلى البلاد جارية حالياً»، من دون تفاصيل إضافية.

وفي عددها الصادر، أمس، أوردت صحيفة «كيهان» المحافظة أن «الأجهزة الاستخبارية والقضائية تسعى حالياً إلى توقيفه وإعادته إلى البلاد». وأضافت: «هذا الشخص يبلغ من العمر 43 عاماً، وبعد تحديد هويته، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية عبر الإنتربول من أجل توقيفه وإعادته». ولم يقدم التلفزيون الرسمي أو وسائل الإعلام الأخرى أي تفاصيل إضافية بشأن المشتبه به. كما أن وزارة الاستخبارات لم تصدر بياناً رسمياً عن هذه المسألة.