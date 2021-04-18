مصر: وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين في حادث قطار القليوبية

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين في حادث خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، اليوم الأحد، بحسب بيان لوزارة الصحة على فيسبوك.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إصابة 97 شخصاً في حادث قطار وقع الأحد في محافظة القليوبية في دلتا النيل على ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.وأشارت الوزارة في بيان إلى "إصابة 97 مواطناً في حادث قطار (القاهرة-المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية".

ولم يفد البيان عن وقوع وفيات نتيجة الحادث.

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد قوله إن "جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات".

وأشارت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على شبكة فيسبوك إلى خروج بعض عربات القطار عن السكة من دون بيان الأسباب.

وتوجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى محافظة القلبوبية "لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث".

وقتل 20 شخصاً وجرح نحو 200 في حادث قطار وقع الشهر الماضي في محافظة سوهاج بالصعيد. وأفادت النيابة العامة الأسبوع الماضي، أن سائق القطار ومساعده لم يكونا في عربة القيادة وقت الحادث.