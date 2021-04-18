بالفيديو.. وزير النقل المصري يتوعد شاباً نام تحت قطار مسرع

انتشر مقطع فيديو يظهر شاباً نام بين قضيبي سكة حديدية في مصر أثناء مرور قطار مسرع، في حادث أثار غضب وزير النقل كامل الوزير.

ويظهر الفيديو القطار وهو يسير بسرعة كبيرة، بينما كان الشاب ممدداً بين طرفي سكة الحديد في وضعية خطيرة.

والتقط الفيديو أصدقاء الشاب الذين كانوا في المكان، وهنأوه بعدما قام بـ "التحدي الخطير".

وتعليقاً على الحادثة، قال وزير النقل المصري إن السلطات تلاحق الشاب حالياً، مؤكداً أنها لن يهدأ لها بال إلا بالقبض عليه.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "نحن الآن نبحث عنه. سنقبض عليه ولن نتركه"، وأكد الوزير أن الشاب عرض نفسه لخطر الموت.

وكشف وزير النقل عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها سير توك توك على خط السكة الحديد، موضحاً أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة.

وأضاف وزير النقل، أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق قطار السكة الحديد الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.