مقتل 8 من أسرة واحدة في إطلاق نار بأفغانستان

قال مسؤولون اليوم الأحد أن ثمانية أفراد على الأقل من أسرة واحدة قتلوا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليهم في مسجد بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان

وقال حاكم الإقليم، ضياء الحق أمرخيل إن الحادث وقع في منطقة الشرطة التاسعة في عاصمة الإقليم جلال آباد.

وأضاف "تظهر النتائج الأولية أن الحادث وقع نتيجة لنزاع خاص".

وذكر متحدث باسم الشرطة أنهم يحققون في الحادث، لكن لم يتم اعتقال أحد بعد.



وإقليم ننكارهار، الذي يقع شرق البلاد، وهو معقل لحركة طالبان وتنظيم (داعش)، والإقليم غني بالسهول وواحد من أهم مناطق الزراعة في أفغانستان.