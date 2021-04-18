مصر تكشف حصيلة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 544 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 162 ألفا و 714 حالة حتى مساء السبت، وفقا

لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 215 ألفا و 484 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12694 حالة وفاة.



