الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانياً في تعز

أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، عقب معارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة تلة الشيكي وقرية زبيدة بعد هجوم للجيش، فجر أمس، على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في المديرية الواقعة في الريف الغربي لتعز.

من جهةً أخرى، أوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن المواجهات أسفرت عن مقتل 35 من ميليشيات الحوثي الإرهابية وتدمير عربة من نوع BMP تابعة لهم.