الهند تسجل زيادة قياسية جديدة بإصابات كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 261500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.8 مليون حالة لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء كوفيد-19 إلى 177150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة.