السلالة الهندية تحبط خطط بريطانيا لتخفيف الإغلاق

حذر عالم بارز من أن سلالة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في الهند يمكن أن "تلغي" خطة بيطانيا نحو تخفيف قيود كورونا، برغم الإغلاق وبرنامج إعطاء اللقاحات الذي أدى إلى انخفاض أعداد الحالات إلى أدنى مستوى لها خلال سبعة أشهر.

وانخفضت إصابات كوفيد- 19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى منذ الخريف، وفقا لأحدث البيانات، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".لكن بروفيسورا في علم المناعة دعا بريطانيا إلى توخي الحذر من موجة ثالثة بعد تسجيل طفرة محتملة تبطل مفعول اللقاح في إنجلترا واسكتلندا.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه تم العثور على 77 حالة من سلالة "بي. .1 617"، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وقال البروفيسور داني ألتمان بإمبريال كوليدج إنه نتيجة لذلك، يجب أن يخضع من يصلون إلى البلاد من الهند للحجر الصحي الفندقي إذا كانت بريطانيا ستعيق السلالات التي يمكن أن تحبط خطط تخفيف الإغلاق

التي وضعها رئيس الوزراء بوريس جونسون.