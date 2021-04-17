مسلحون يهاجمون بئري نفط بشمال العراق

هدى جاسم (بغداد)

أفادت وزارة النفط العراقية، أمس، بأن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل «باي حسن» شمال البلاد، أمس، دون إحداث أضرار تذكر أو التأثير على الإنتاج.

وقالت الوزارة، في بيان: «إن الهجوم لم يتسبب في حدوث حريق أو أي أضرار، ولم يؤثر على الإنتاج أو يوقف ضخ النفط».

وأكدت الوزارة فتح تحقيق في «حادث تعرض بئري النفط لعمل إرهابي تخريبي جبان» بتفجير عبوتين ناسفتين شمال غربي محافظة كركوك شمالي بغداد.

وكانت مصادر في قيادة الشرطة العراقية ذكرت أن مسلحين من «داعش» فجروا البئرين ضمن حقل باي حسن النفطي.

وأشارت المصادر إلى معلومات استخبارية لدى الأجهزة الأمنية عن وجود مخطط لعناصر «داعش» لمهاجمة حقل خباز النفطي غربي كركوك.

وأفاد مصدر أمني في ذي قار، أمس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي، ضمن حدود المحافظة. وأوضح أن «المعلومات الأولية تشير إلى عدم تسجيل أضرار».

وكشف مصدر أمني آخر من محافظة ذي قار، انفجار عبوة ناسفة على مبنى قائم مقامية الرفاعي شمال مدينة الناصرية، أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.