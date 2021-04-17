روسيا تطرد دبلوماسياًً أوكرانياًً بعد توقيفه

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

أعلنت روسيا أن على دبلوماسي أوكراني ألقي القبض عليه لاتهامه بمحاولة الحصول على معلومات سرية، مغادرة البلاد.

واعتقلت روسيا في السنوات الأخيرة عدداً من المواطنين الأوكرانيين للاشتباه بقيامهم بأنشطة تجسس، لكن اعتقال دبلوماسي يعد أمراً نادراً، واعتبر مؤشراً على تصاعد التوتر بين البلدين. وأوضح بيان لجهاز الأمن الروسي أن «دبلوماسياً أوكرانياً، قنصلاً في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ، يدعى ألكسندر سوسونيوك، أوقف من قبل جهاز الأمن الفدرالي». وردّت كييف، أمس، معتبرة أن ما حصل «استفزاز»، وأكدت أن الدبلوماسي اعتقل لساعات. وأفادت الخارجية الروسية في وقت لاحق أنها استدعت القائم بالأعمال الأوكراني فاسيل بوكوتيلو، وأبلغته بأن لدى الدبلوماسي مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد «اعتباراً من 19 أبريل». وذكرت الخارجية أن «الجانب الروسي أشار إلى عدم جواز هذا النوع من الأنشطة». وقالت وكالة الاستخبارات المحلية الروسية: إن سوسونيوك أوقف متلبّساً خلال اجتماع مع مواطن روسي، فيما كان يسعى للحصول على «معلومات سرية».