الهند تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 234692 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وتعد هذه ثامن زيادة يومية قياسية خلال الأيام التسعة الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.5 مليون حالة لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 32 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء كوفيد-19 إلى 175649 بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة.