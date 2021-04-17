مصر تسجل 841 إصابة بكورونا و42 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر يوم الجمعة أنه تم تسجيل 841 حالة إصابة جديدة يفيروس كورونا (كوفيد19-) فضلا عن 42 حالة وفاة إضافية.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الجمعة إلى 214639، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 12653 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162170 حالة.