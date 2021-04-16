نزوح عشرات الآلاف فراراً من العنف في نيجيريا

جنيف (رويترز)

أكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن ما يصل إلى 65 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا فروا من ديارهم بعد هجوم نفذته جماعات مسلحة على بلدة حدودية يوم الأربعاء الماضي، فيما تسببت هجمات يبدو أنها مستهدفة في وقف مؤقت لعمليات الإغاثة.

وقال مسؤولون محليون وساكن: «إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم على بلدة داماساك شنه إرهابيون على ما يبدو، وإن المئات فروا عبر الحدود إلى النيجر على بعد بضعة كيلومترات».

وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفادة صحفية في جنيف: «بعد الهجوم الأخير الذي وقع يوم الأربعاء 14 أبريل، والذي كان الثالث في سبعة أيام فقط، اضطر ما يصل إلى 80 في المئة من سكان البلدة، بمن فيهم سكان محليون ونازحون، إلى الفرار». وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في الإفادة ذاتها: «إن عمليات المساعدة تم تعليقها بصورة مؤقتة». وأوضح أن «الوضع على الأرض حساس للغاية، وإذا استمر فسيكون من المستحيل علينا تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، ربما على مدار فترات زمنية أطول».

وأضاف لايركه: إن العاملين في المجال الإنساني مستهدفون فيما يبدو، وسط تقارير عن عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، بحثاً عن عمال الإغاثة وحرق مكاتبهم. وقال بالوش: إن المفوضية نقلت موظفيها من بلدة داماساك بسبب المخاطر.