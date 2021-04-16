كاسترو يدعو إلى الحوار بين كوبا وأميركا

دعا السكرتير الأول للحزب الشيوعي في كوبا، راوول كاسترو، اليوم الجمعة، إلى "حوار قائم على الاحترام" بين كوبا والولايات المتحدة.

وقال كاسترو، في خطاب أمام مؤتمر الحزب الشيوعي الذي سيتقاعد في ختامه، "أؤكد، أمام مؤتمر الحزب، الرغبة في حوار قائم على الاحترام، شكل جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأوصى الأخ الأصغر للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، بألا "تتخلى كوبا عن مبادئ الثورة والاشتراكية". وندد السكرتير الأول للحزب الشيوعي، في الوقت نفسه، بما سماها "الحرب الاقتصادية" التي تشن على الجزيرة.