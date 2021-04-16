روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين

كشفت روسيا النقاب، اليوم الجمعة، عن ردّها على العقوبات الأميركية الجديدة، عبر قرارات شملت طرد دبلوماسيين وحظر دخول مسؤولين أميركيين كبار إلى أراضيها.

كانت واشنطن أعلنت، أمس الخميس، سلسلة عقوبات تستهدف روسيا، تشمل طرد عشرة دبلوماسيين روس وحظراً على البنوك الأميركية لشراء ديون مباشرة صادرة عن هذا البلد بعد 14 يونيو المقبل.

وجاء ردّ موسكو سريعاً إذ أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، قرار بلاده طرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وفرض قيود مختلفة من شأنها أن تعرقل عمل البعثات الدبلوماسية الأميركية في روسيا، فضلاً عن حظر المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الأميركية على أراضيها بسبب ما قال إنه "تدخلها العلني" في السياسة الروسية الداخلية.

كما أنّ العديد من أعضاء إدارة جو بايدن لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول روسيا، وهم وزراء العدل والأمن الداخلي ومستشارة السياسة الداخلية إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومديرة المخابرات.

كما أشار لافروف إلى أن كبير مساعدي الرئيس الروسي في مجال السياسة الخارجية يوري أوشاكوف نصح بأن يغادر السفير الأميركي جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء "مشاورات جدية".