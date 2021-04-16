«مجلس الأمن» يتبنى بالإجماع قراراً يدعم التطورات في ليبيا

حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي تبنى، اليوم الجمعة، بالإجماع قراراً يدعم التطورات في ليبيا التي تصب في صالح تحقيق السلام والأمن منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وصاغت المملكة المتحدة النصّ، الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.

وأشار الدبلوماسيون إلى مشروع القرار ينص على نشر 60 عنصراً أممياً لمراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الذي يزور موسكو حالياً على رأس وفد حكومي، أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا، مشيراً إلى رغبة حكومته في بناء جسور بين طرابلس وموسكو، حيث تربطهما علاقات تاريخية وثيقة.

ودعا الدبيبة، خلال جلسة مباحثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، موسكو إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدين، معرباً عن تقديره للدعم الذي قدمته روسيا الاتحادية خلال مؤتمري برلين وموسكو لحل الأزمة الليبية.

وتوقع الدبيبة «خلق مناخ اقتصادي جديد في ليبيا تكون فيه روسيا حاضرة كشريك داعم اقتصادياً».

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الروسي عن ثقته بقدرة الشعب الليبي التغلب على الأزمة التي يمر بها، مؤكداً أن بلاده بذلت جهوداً جادة للوصول إلى تسوية سياسية لوقف الأعمال القتالية في ليبيا، معرباً عن تطلع بلاده لاستعادة التعاون العسكري من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

إلى ذلك، انتقد عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب اتباع حكومة الوحدة الوطنية نهج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، مشيراً إلى أن اتباع الدبيبة سياسة حكومة «الوفاق» أمر خاطئ.

فيما حذر عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة، من تكرار الأخطاء بالذهاب إلى مرحلة انتقالية رابعة، معتبراً أن نهايتها ستكون خلاف وحرب وانقسام بين الليبيين. ودعا إلى ضرورة الالتزام بخارطة الطريق وتضافر جهود مؤسسات الدولة الليبية لإجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

على جانب آخر، اتهم عبدالله الغرياني، المتحدث باسم «حراك من أجل 24 ديسمبر» ما وصفها بـ«منظومة الكليبتوقراطية» في ليبيا بالتشبث بالسلطة ومحاربة أي عملية انتخابية ممكن أن تخرجهم من المشهد، موضحاً أن الحراك يستعد لإقامة وقفة احتجاجية في المدن الليبية يوم 24 أبريل الجاري للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة من الشعب في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل.

وفي طرابلس، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن إيرادات بيع النفط عن شهر مارس الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية بقيمة ملياري دولار.