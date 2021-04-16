"التحالف" يدمر صاروخاً بالستياً أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه جازان

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم الجمعة، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعترض ودمر صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن التحالف، أن "محاولات الميليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".