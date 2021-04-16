روسيا تعلّق الإبحار في البحر الأسود.. والناتو يرد

أعلنت روسيا تعليق حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في مناطق في إقليم القرم حتى أكتوبر المقبل، ما استدعى ردا من حلف الناتو.

وأرسلت روسيا قوات إلى القرم وأطلقت مناورات بحرية في البحر الأسود.

وقالت إدارة الإبحار في وزارة الخارجية الروسية "من 24 أبريل عند الساعة 21,00 وحتى 31 أكتوبر عند الساعة 21,00، سيُعلّق عبور السفن العسكرية وسفن رسمية أخرى في المياه الإقليمية التابعة للاتحاد الروسي".

والمناطق الثلاث المعنية بهذا القرار هي الطرف الغربي للقرم ومنطقة تقع إلى الجنوب من "سيفاستوبول" إلى "غورزوف" وأخيراً منطقة على شكل "مستطيل" قبالة شبه جزيرة كيرتش بالقرب من حديقة "أوبوكسكي" الطبيعية.

وهذه المنطقة الأخيرة هي الأكثر إثارة للجدل لأنها قريبة من مضيق "كيرتش" الذي يربط البحر الأسود ببحر "آزوف" ويكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لصادرات أوكرانيا من الحبوب والفولاذ.

واعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن خطط روسيا بإغلاق أجزاء من البحر الأسود ستكون "غير مبررة"، داعياً موسكو إلى "ضمان حرية الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف والسماح بحرية الملاحة".

وقالت متحدثة باسم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في بيان، إن "عسكرة (روسيا) المتواصلة للقرم والبحر الأسود وبحر آزوف تشكل تهديدات إضافية لاستقلال أوكرانيا وتقوّض استقرار المنطقة الحدودية".