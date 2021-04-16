دولتان مستعدتان لاستضافة قمة بايدن وبوتين

أعربت دولتان أوروبيتان، اليوم الجمعة، عن استعدادهما لاستضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وعرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة، وفق ما أعلنته الرئاسة في هلسنكي اليوم. وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن الدولة، الواقعة في شمال أوروبا وسبق أن استضافت قمة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبوتين عام 2018، «أبلغت كل من واشنطن وموسكو... رغبتها في تنظيم» اللقاء الأول بين الرئيسين.

بدورها، عبّرت النمسا اليوم الجمعة عن استعدادها لاحتضان اللقاء في حال رغبت واشنطن وموسكو في ذلك.

وقالت وزارة الخارجية النمسوية إن البلد «مستعد دائما لاستضافة محادثات رفيعة المستوى من جميع الأنواع. يعرف كلا الطرفان أننا جاهزون».

كان الرئيس الأميركي عرض على نظيره الروسي، أثناء مكالمة هاتفية، عقد قمة في «دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة»، في اقتراح أكده الكرملين.

ويرغب الجانب الأميركي أن يُعقد اللقاء في أوروبا «هذا الصيف».

تقيم فنلندا، غير العضو في حلف شمال الأطلسي، علاقات دبلوماسية مقربة مع روسيا، ما يجعل منها جسراً دبلوماسياً مع موسكو.