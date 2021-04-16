إثيوبيا تصدر قراراً مفاجئاً بشأن سد النهضة

في تطور مفاجئ، اليوم الجمعة، قالت إثيوبيا إنها لن توافق أبدًا على الشروط التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، "لن نقبل أبداً بشروط جائرة تسعى للحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

وأضاف "المفاوضات حول سد النهضة توفر فرصة للتعاون، إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة مرضية للجانبين، في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي".

إلى ذلك أكد أن ممارسة الضغوط على بلاده عبر التسييس المتعمد وتدويل الأزمة لن يجعل أديس أبابا تقبل باتفاق يعود إلى الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل، بحسب قوله.

اقرأ أيضاً.. الإمارات تدعو إلى حوار بناء حول سد النهضة

تأتي تلك التصريحات، بعد أن شرعت إثيوبيا، أمس الخميس، في فتح البوابات العليا للسد، تمهيداً لبدء عملية الملء الثانية، على الرغم من الانتقادات السودانية والمصرية لتلك الخطوة.

وكان السودان ومصر أعلنا قبل أيام أن الموقف الإثيوبي عرقل المفاوضات، وسط تعنت أديس أبابا وتمسكها بعدم وقف المرحل الثانية للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث.