خطوط جوية توقف نقل ركاب الترانزيت إلى هونج كونج

تعتزم شركة "الخطوط الجوية السنغافورية" التوقف عن نقل ركاب الترانزيت، عبر هونج كونج من غد السبت وستوقف شركة "سكوت" وهي شركة طيران سنغافورية منخفضة التكاليف رحلات الترانزيت من نهاية أبريل الجاري، في أعقاب حظر على نقل المسافرين بسبب فيروس كورونا.

جاء القرار بعد أن شددت هونج كونج اللوائح على الرحلات التي تصل وعلى متنها ركاب مصابون بالفيروس ، طبقا لما ذكرته شركة الخطوط الجوية السنغافورية في بيان تم إرساله على البريد الالكتروني اليوم الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

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ولدى هونج كونج معيار لشركات خطوط الطيران، الذي يؤدي إلى تعليق الرحلات لمدة أسبوعين، حال انتهاكه، بما في ذلك ما إذا كان الركاب لم يتبعوا البروتوكول المتعلق بالسيطرة على الفيروس.

وكانت المدينة قد استأنفت تدريجيا رحلات الترانزيت في يونيو الماضي بعد توقف.