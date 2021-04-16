تفاصيل جديدة عن "مجزرة إنديانابوليس"!

كشف شاهدا عيان يعملان لدى منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في مدينة إنديانابوليس الأميركية، تفاصيل جديدة تتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع الخميس، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص.

وأشار الشاهدان إلى أنهما سمعا إطلاق النار بعد الانتهاء من عملهما في "فيديكس"، لافتين إلى أن الرجل الذي ارتكب "المجزرة" كان يحمل بندقية آلية، ويطلق النار بشكل عشوائي.

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وانطلق مطلق النار من موقف السيارات القريب من المنشأة، ومن ثم دخلها، ليعود لاحقا لمكانه الأول. من جهتها، قالت شرطة مدينة إنديانابوليس الأميركية اليوم الجمعة إن مسلحا أطلق الرصاص فقتل ثمانية أشخاص وأصاب عددا آخر في منشأة تابعة لشركة فيديكس قبل أن ينتحر.وقالت ضابطة شرطة إن السلطات لم تعد تستشعر أن هناك خطرا يتهدد السكان.

وأضافت الضابطة جينيا كوك إن إجمالي عدد القتلى بمن فيهم المسلح بلغ تسعة. وكانت قد قالت في إفادة صحفية سابقة "هناك عدد مصاب بطلقات نارية"، مضيفة أن هناك آخرين نُقلوا إلى عدة مستشفيات بالمنطقة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في منشأة تابعة لفيديكس في ميرابل رود بمدينة إنديانابوليس في وقت متأخر أمس الخميس.

وذكر متحدث باسم فيديكس أن الشركة علمت بنبأ إطلاق النار داخل منشأتها القريبة من مطار إنديانابوليس الدولي. وأضاف "نعكف على جمع المزيد من المعلومات ونتعاون مع السلطات المسؤولة عن التحقيق".