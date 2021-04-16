ضبط لقاح "كورونا" في السوق السوداء!

أوقفت السلطات الفنزويلية أربعة أشخاص كانوا يعرضون بيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في السوق السوداء على الإنترنت بينما تواجه البلاد موجة ثانية من انتشار حاد لكورونا، كما أعلنت محكمة كراكاس في بيان تسلمت.

وقال البيان إن "امرأة وثلاثة رجال (...) كانوا يبيعون لقاحات ضد كوفيد مقابل 280 دولارا على صفحة (ماركتبليس)".

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وضبطت "قارورتان من اللقاح" وكذلك "34 قارورة من بروميد الروكورونيوم" وحقن مضادات حيوية وعقار ترامادول. وبات ظهور سوق سوداء للقاحات في فنزويلا حديث الناس في البلاد.

وتحدثت مصادر طبية عدة عن "جرعات تباع ب300 دولار" و"لقاحات ب600 دولار"، لكن تعذر التحقق من هذه المعلومات ومن وجود هذه السوق السوداء.وسجلت في فنزويلا أكثر من 175 ألف إصابة بكورونا بينها أكثر من عشرين ألفا في مارس وحده مع وصول النسخة المتحورة البرازيلية الأكثر قدرة على الانتشار، حسب الأرقام الرسمية التي تتحدث عن وفاة نحو 1800 شخص منذ بداية الوباء.

وأطلقت السلطات حملة تطعيم بلقاحي "سبوتنيك في" الروسي و"سيونوفارم" الصيني لكنها تسلمت أقل من مليون جرعة.